تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال ربط محور عين الصيرة بـ«الدائري»

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تحويلات مرورية، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور عين الصيرة بالطريق الدائرى، وتوسعة وتطوير الطريق الدائرى بمنطقة البساتين بالقاهرة.

ويتطلب ذلك إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق أعلى الأتوستراد، ومتجه إلى الجيزة وأعلى النيل.. تحويل الطريق الرئيسى إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى، على أن تكون فترة الأعمال 30 يومًا، والتي بدأت أول أمس الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، من الساعة 7 مساءً، وعلى مدار اليوم بالكامل.

- القادم من مناطق الجيزة وأعلى النيل، ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة.. اتخاذ المنزل المؤدى إلى طريق الكورنيش، مع غلق مطلع أثر النبى، المتجه أعلى الطريق الدائرى، فى نفس الاتجاه.. على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من يوم غدًا الجمعة الموافق 3 ديسمبر، من الساعة 12.05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا، وعلى مدار 15 يومًا.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبرئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.