حجز صاحب مصنع طفايات حريق بدون ترخيص بالزيتون

قررت نيابة الزيتون حجز صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج طفايات الحريق بمنطقة الزيتون. كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة وتجهيز طفايات الحريق - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تجهيز طفايات الحريق وإعادة تعبئتها مستخدماً مواد مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر على (570 أسطوانة إطفاء حريق "مختلفة الأنواع" – 200 كيلوجرام بودرة – 21000 قطعة مستلزمات إنتاج) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم واللواء محمد الشرقاوي نائبي مدير المباحث بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإقامة مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بالإسماعيلية