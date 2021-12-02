اليوم.. نظر قضية قاتل زوجته بالسكين في الخصوص

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، اليوم القضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم كلى 1460 لسنة 2021 كلى جنوب بنها والخاصة بمقتل زوجة على يد زوجها، حيث سدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين ومقص" والتي أودت بحياتها على الفور.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "م ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، ومقيم الخصوص، قتل المجنى عليها زوجته "أية ع م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسابقة خلاف بينهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين" وأدوات "مقص وقطع زجاجية"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بجسدها قاصدًا قتلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا من الأهالى بشارع علي النجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بوجود جثة ربة منزل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "أية .ع" 23 سنة، وتبين وجود طعنات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وبالفحص والتحري تبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وأنه كان دائم الشجار معها لرفضه عدم الإنفاق عليها هى وطفلتيها التوأم الرضع، ونشبت بينهما مشاجرة لمطالبتها له بأموال لشراء طعام لطفليها قام على أثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتم نقل جثة المتوفاة للمستشفى، وجرى ضبط المتهم "منصور.ا"، عامل بمطعم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.