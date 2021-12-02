الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر قضية قاتل زوجته بالسكين في الخصوص

جريدة الدستور

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، اليوم القضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم كلى 1460 لسنة 2021 كلى جنوب بنها والخاصة بمقتل زوجة على يد زوجها، حيث سدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين ومقص" والتي أودت بحياتها على الفور.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "م ص م"، 29 سنة، عامل بمطعم، ومقيم الخصوص، قتل المجنى عليها زوجته "أية ع م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسابقة خلاف بينهما وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين" وأدوات "مقص وقطع زجاجية"، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بجسدها قاصدًا قتلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا من الأهالى بشارع علي النجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بوجود جثة ربة منزل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "أية .ع" 23 سنة، وتبين وجود طعنات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وبالفحص والتحري تبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وأنه كان دائم الشجار معها لرفضه عدم الإنفاق عليها هى وطفلتيها التوأم الرضع، ونشبت بينهما مشاجرة لمطالبتها له بأموال لشراء طعام لطفليها قام على أثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتم نقل جثة المتوفاة للمستشفى، وجرى ضبط المتهم "منصور.ا"، عامل بمطعم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

قضاة الإسكندرية: مصر والسعودية هما قطبي العلاقات في النظام الإقليمي العربي

«حاولت أشبع رغبتي الجنسية».. اعترافات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها بحلوان

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

لص سرق 4 هواتف محمولة لمباحث القاهرة: «بتميز بخفة إيدي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج