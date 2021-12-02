الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. حبس 5 قتلوا عاملا في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج، بحبس المتهمين بقتل شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات الجيرة كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا بوجود متوفى ومصابين على إثر مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (ربة منزل - زوج شقيقتها "توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم" – شقيق الثانى "مصاب بجروح بالجسم" - وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ) ، وطرف ثان (صاحبة محل بقالة – شقيقها - زوج شقيقتها – نجل خالها "مصاب بجرح قطعى بالجسم" – سائق)، وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ. 

وتبين وجود خلافات بينهما حول الجيرة وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الأول على أفراد الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابة أحدهم، كما قام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدي على أحد أفراد الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (عصا خشبية "شومة" – السلاح الأبيض) المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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