الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب المغافلة.. حبس حرامي الهواتف المحمولة بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بمنطقة النهضة، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول بإسلوب المغافلة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحت إشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة. 

 وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "المغافلة "، كما أقر بارتكابه 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، و باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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