بسبب ضرب الابن.. رجل يقتل زوجته ضربا حتى الموت في جرجا بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها بمركز جرجا في محافظة سوهاج، بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب بكرسي خشبي وركلها بقدمه، تم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام، كما تم ضبط المتهم الذى اعترف بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

و تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج ،بلاغا من المستشفى العام في جرجا، يفيد بوصول المدعوة "هـ. ص. م. ع " ، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة قسم جرجا جثة هامدة.

وكشفت تحريات اللواء محمد زين مدير المباحث أن شقيق المجنى عليها المدعو"رـ. ص. م. ع “ و "م .م .ر .م"، 12 سنة، طالب نجل المتوفاة، اتهما زوج المجنى عليها “م .ر .م”، 48 سنة، بالتعدى عليها بالضرب بكرسي خشبي وركلها بقدمه وهي مريضة بمرض السكري.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وبرر جريمته بأن المجنى عليها اعتدت بالضرب على نجله فقرر تأديبها على تصرفها، أحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.