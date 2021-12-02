فشل في الاعتداء عليها.. حبس عامل قتل طفل في حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل "جوال" بعد فشله في الاعتداء عليها.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض علي المتهم بقتل طفلة بعد فشله فى الاعتداء عليها، حيث إنه أثناء مقاومتها له تعدى عليها بالضرب حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضع جثمانها داخل جوال وألقاه أمام منزلها بحلوان.

- تفاصيل الواقعة

وعثر الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، داخل جوال وملقاة بجوار منزلها بمدينة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الإقتصادية، مفاده العثور علي جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر علي جثة طفلة عمرها 6 سنوات، مخنوقة ومصابة بطعنتين في البطن والرأس.

وأجرت مباحث القسم تحريات مكثفة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف غموضها وتم القبض علي الَمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.