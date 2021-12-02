سيدة تروج الأقراص المخدرة في الدخيلة غرب الإسكندرية.. تجديد حبس

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، تجديد حبس سيدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة 230 قرصا مخدرا من عقار "التامول" بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، لها معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصصت في الاتجار بالعقار المخدر وترويجها على عملائه متخذة من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليها حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشها عثر بحوزته على( 230 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول)، وبمواجهتها بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.