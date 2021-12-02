لص سرق 4 هواتف محمولة لمباحث القاهرة: «بتميز بخفة إيدي»

اعترف لص بسرقته الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة عن طريق المغافلة، وأنه لديه القدرة على مغافلة المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية، فضلًا عما يتمتع به من خفة لليد.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بأنه حال سيره بدائرة القسم فـوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمـول بأسلوب المغافلة ولاذ بالفرار.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"،مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، كما أقر بارتكابه 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط (كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها) بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.