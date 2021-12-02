الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق نفق كارفور المعادى لمنع زحام السيارات

كاميرات
كاميرات

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بعد غلق نفق كارفور المعادي في الاتجاهين، لمنع زحام السيارات أثناء استكمال أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المعادي التي تستغرق 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق، الأمر الذي يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.

كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

ـ الاتجاه القادم بالطريق الدائري من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادي، استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائري.

ـ الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد، يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبري محمد فوزي فمنزل الكوبري اتجاه الدائري، لمدة ثلاثة أشهر.

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وائل لطفي

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كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق نفق كارفور المعادى لمنع زحام السيارات

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