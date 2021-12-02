الأمم المتحدة تطلب 41 مليار دولار لتلبية احتياجات 183 مليون شخص عام 2022

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة لنحو 183 مليون مواطن حول العالم وذلك في وقت يواصل وباء كورونا تفشيه فيما يدفع التغير المناخي والنزاعات بمزيد من الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وقدرت "أوتشا" في تقريرها السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس- أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم بحاجة لنوع من المساعدة الضرورية العام القادم (2022) ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2021 والذي سجل أرقامًا قياسية.

وأضاف التقرير أن شخصًا من بين 29 سيحتاج لمساعدة عام 2022، وهي زيادة بنسبة 250% منذ عام 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة.

وجاء في النداء السنوي لوكالات الأمم المتحدة منظمات إنسانية أخرى أن توفير المساعدة لـ 183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة عام 2022 سيتطلب 41 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار لعام 2021، وما يمثل ضعف ما كان مطلوبا قبل أربع سنوات.

فيما قررت كوريا الجنوبية، استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام عبر خاصية الفيديو الأسبوع المقبل، بدلا من إقامته وجها لوجه كما كان مقررًا، وذلك خوفا من تفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء (يونهاب)، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام سيُعقد كـ«مؤتمر كامل عبر الإنترنت» يومي 7 و8 ديسمبر الجاري كما هو مقرر، موضحًا أن وزير الخارجية "جونغ وي-يونغ" ووزير الدفاع "سوه ووك" سيشتركان في رئاسة المؤتمر مع رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة "جان بيير لاكروا" كما سيشارك اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في المؤتمر بأنفسهما.