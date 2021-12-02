الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهمون بسرقة مركبات «التوكتوك» بالقاهرة: «بنوزع بيها هيروين»

توكتوك
توكتوك

اعترف لصوص في القاهرة بسرقة مركبات "التوكتوك" المركونة في الشوارع عن طريق توصيل الأسلاك وتغيير معالمها وبيعها، فضلًا عن استغلال هذه المركبات في توزيع الهيروين.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالشروق لاتهامهم بسرقة مركبة "توكتوك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بمركز دسوق بكفر الشيخ، حال ركوبهم مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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