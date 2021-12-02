الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن محاولة عاطل الاعتداء على طفل بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة في واقعة محاولة اعتداء عاطل على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بسلاح أبيض خلال سيره مع والدته بالشارع، بمنطقة بولاق الدكرور، لكشف ملابساتها، وبيان كون المتهم يعاني من مرض نفسي من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

و كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا يفيد محاولة اعتداء شاب على طفل بسلاح أبيض، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل حاول إصابة طفل يسير بصحبة والدته بسكين،  إلا أن الاعتداء لم يسفر عن إصابة الطفل، وحاول المتهم الهرب وطارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من التحفظ عليه.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ولم يبرر الدافع، فتحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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