وزير البترول يتابع مستجدات برنامج زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة موقف واخر مستجدات برنامج العمل الجارى تنفيذه لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل، هذا بالإضافة إلى كونه وقود نظيف تسعى الكثير من دول العالم التوسع فى استخداماته، خاصة مع التوجه العالمى للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف انشاء محطات تموين الغاز الجديدة من أعمال وتركيب المعدات والضواغط والأعمال المدنية ومد خطوط الغاز لتلك المحطات ، وكذلك تم استعراض محطات الوقود السائل القائمة سواء التابعة لشركات قطاع البترول أو القطاع الخاص لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى .

وخلال الاجتماع وجه الملا بالإسراع فى تنفيذ البرنامج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذه من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، كما طالب وزير البترول بالاستغلال الأمثل لمحطات الوقود السائل القائمة من خلال تطويرها وتأهيلها من الناحية الفنية وتوافر عوامل الأمان بها لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز لتصبح محطات نموذجية متكاملة ، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين أصحاب السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى ضوء خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة انحاء الجمهورية ، وفى هذا الصدد وجه الملا بالاستمرار فى تحديث التطبيق الإلكترونى "Mop Stations" بعد دخول المحطات الجديدة الخدمة أمام الجمهور، والذى يمكن تحميله على كافة الهواتف الذكية ومن خلاله يمكن للمواطنين معرفة أقرب محطة ونوع الوقود المتوفر بها سواء بنزين وسولار أو غاز طبيعي أو شحن بالكهرباء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للتيسير على المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، والتى شهدت زيادة خلال العام الحالى مقارنة بعام 2020.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود ومساعده المهندس سيد حسين، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.