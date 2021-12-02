الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: خطة البلاد للعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية تواجه تحديات

مون جيه
مون جيه

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن خطة البلاد للعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية تواجه تحديات، حيث تم اكتشاف حالات الإصابة الأولى بسلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية وسط مخاوف متزايدة من القفزة المستمرة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية عن الرئيس مون قوله:"الطريق نحو العودة المرحلة إلى الحياة الطبيعية ليس سهلًا، والمخاطر على متحور أوميكرون آخذة في الازدياد".

وشدد على أن الحكومة الكورية لن تألو جهدا للتغلب على التحدي الحالي والمضي قدما على الطريق نحو العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية.

تأتي تصريحات الرئيس مون بعد يوم من اكتشاف السلطات الصحية لحالات الإصابة بـ "أوميكرون" في خمسة أشخاص، من بينهم زوجان تم تطعيمهما بالكامل وزارا نيجيريا في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر.

من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية بتسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 5 آلاف و266 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابات في البلاد إلى 457 ألفا و612 إصابة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس 5 آلاف إصابة وسط استمرار تفشي كورونا في أعقاب تنفيذ سياسة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ابتداء من نوفمبر الماضي، حسبما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” في نسختها الإنجليزية.

كما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف 705 وفيات.

وكانت السلطات الصحية قد أكدت -أمس الأربعاء- ظهور سلالة أوميكرون المتحورة مع تأكيد 5 حالات بمتغير أوميكرون.

سول كوريا الجنوبية كوريا كورونا

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