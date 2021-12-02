الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

ندب الطب الشرعي لتشريح جثتي رضيعين توأم توفيا في ظروف غامضة بالشرقية

جريدة الدستور

قررت نيابة أبو كبير العامة برئاسة خالد كمال، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي طفلين توأم عمرهما 6 أشهر، لوفاتهما فى ظروف غامضة.

و تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول الطفلين "آ" و"أ" توأم عمرهما 6 أشهر في حالة إعياء، وحاول الفريق الطبي بالمستشفى إسعافهما لكنهما توفيا فور وصولهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8095 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2021.

- نتائج التحريات

وتبين من تحريات ضباط مباحث أبوكبير، وبمناقشة والد الطفلين "م. أ. ع" 39 عاما بائع متجول مقيم مركز شرطة أبو كبير، وزوجته أقرا أن الزوجة أرضعت الصغيرين وتركتهما بالمنزل بمفردهما نائمين ونزلت للعمل ساعتين مع زوجها فى السوق، وعادت مسرعة لتطمئن عليهما فوجدتهما فى حالة احتضار فأسرعت بهما إلى المستشفى وحاول الفريق الطبى إسعافهما لكنهما فارقا الحياة.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما لم يتهم الأبوان أحدا بالتسبب فى الوفاة، ويكثف ضباط البحث الجنائي جهودهم للتحري حول الواقعة.

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