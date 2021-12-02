مستريح جمع 2.3 مليون جنيه بالجيزة: «ماضربتش حد على إيده يديني فلوس»

اعترف مستريح الجيزة بتجميعه أكثر من اثنين مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأغذية، إلا أنه لم يسدد لهم الأرباح.

وقال المتهم: "سددت لهم الأرباح في البداية، لكن تعثرت فلم استطيع سداد باقي الفوائد في الأشهر التالية، و "ماضربتش حد على إيده يديني فلوس".

وتمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين - مقيمن بمحافظة الجيزة)، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية "على خلاف الحقيقة".

- نتائج التحقيقات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية"، حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصة فى مجال تجارة المواد الغذائية.

وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 2 مليون و 365 ألف جنيه ،من الشاكين وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.