الفلبين تتسلم 1.7 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

تسلمت السلطات الصحية الفلبينية، مليونا و78 ألفا و740 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الخميس، أن الطائرة التي تحمل الجرعات وصلت الطائرة مبنى رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي حوالي الساعة 8 مساءً، موضحة أن هذه الشحنة تعد هي الأولى من عمليات تسليم لعدد من جرعات فايزر تقدر بمليونين و394 ألفا و990 جرعة، اشترتها الحكومة الفلبينية من خلال بنك التنمية الآسيوي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت مبكر من، أمس الأربعاء، تسلمت الفلبين 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تبرعت بها الحكومة الفرنسية.

- مسؤول طبي: الحكومة تتلقى اللقاحات بمعدل مليونين إلى ثلاثة ملايين كل يوم تقريبًا



وفي السياق نفسه، قال تيد هيربوسا مستشار فرقة العمل الوطنية المعنية بمكافحة كوفيد-19، إن الحكومة تتلقى اللقاحات بمعدل من مليونين إلى ثلاثة ملايين كل يوم تقريبًا.. مضيفا "نحن بحاجة إلى حقنها، وإلا ستكون المخازن ممتلئة".

فيما أوقفت الفلبين مؤقتًا قرارًا بالسماح بدخول السائحين المحصنين بالكامل، في محاولة لمنع ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا شديدة التحور في البلاد، حيث لا يزال معظم السكان غير محصنين.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا الإثنين الماضي، حملة تطعيم مدتها ثلاثة أيام تستهدف تسعة ملايين شخص لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في محاولة لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا، مؤكدة أنه حتى الآن، لم تسجل الفلبين أي حالات إصابة بسلالة أوميكرون، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.

وكانت مانيلا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط للسماح للسياح المحصنين بالكامل من معظم البلدان بالدخول اعتبارًا من الأول من ديسمبر، في ضوء مساعيها لإنعاش اقتصاد البلاد المنهك، غير أن فرقة العمل التابعة للحكومة الفلبينية عكست مسارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أعلنت تعليق الرحلات الجوية من سبع دول أوروبية، إضافة إلى حظر سابق على الوصول من عدة دول إفريقية.