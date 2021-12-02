الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منسق البيت الأبيض: أمريكا مستعدة لمواجهة تحدي «أوميكرون»

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد جيف زينتس منسق البيت الأبيض للشؤون مكافحة جائحة  فيروس كورونا المستجد، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة التحدي الخاص بمتحور "أوميكرون" الفيروسي بعد اكتشاف أولى حالات الإصابة به بداخل البلاد.

وأضاف منسق البيت الأبيض للشؤون مكافحة جائحة  فيروس كورونا المستجد، في تصريحات ذكرها بيان للبيت الأبيض، أن مواجهة هذا التحدي وحسبما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكون من خلال العلم وبسرعة.

وأشار "زينتس" إلى أن الفريق الطبي الرئاسي ما زال على يقين أن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس "كورونا" ستقدم بعض مستويات الحماية ضد الإصابات الشديدة بمتحور كورونا، كما أن الأفراد الذين تلقوا الجرعات المعززة ستكون مناعتهم أقوى.


وشدد زينتس على دعوة جميع الكبار من الأمريكيين لتلقي الجرعات المعززة أما من لم يتلق اللقاح فعليه التطعيم بحيث يكون الجميع محصنين، ونوه إلى أن الرئيس بايدن سيقدم المزيد بشأن استراتيجيته لمكافحة "كورونا"، يوم الخميس، لكن من الآن يجب البقاء على حذر وليس في حالة ذعر واتخاذ الاحتياطات اللازمة من تلقي اللقاح والجرعات المعززة والتدابير الصحية العامة مثل ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح بأن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، يمثل سببا للقلق وليس للذعر، ودعا المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فورًا.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

و سجلت ولاية كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

 وقال أنتوني فاوتشي، كبير المسؤولين الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية، إن أول إصابة في كاليفورنيا لشخص جاء من جنوب إفريقيا.

واشنطن أوميكرون الولايات المتحدة البيت الأبيض

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