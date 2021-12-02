الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يزور قبرص اليوم ونيقوسيا غدا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

يزور البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولكية، اليوم الخميس قبرص، في زيارة رسمية يجري فيها محادثات مع رجال الدين الروم الأرثوذكس حول قضية المهاجرين مصطحبا معه عددا من اللاجئين إلى الفاتيكان، على غرار ما فعله في جزيرة ليسبوس اليونانية في عام 2016.

ومن المقرر أن يجتمع البابا فرنسيس مع رجال دين وساسة قبارصة، كما سيصلي مع اللاجئين فى نيقوسيا غدا الجمعة، وبعد قبرص، يعتزم البابا أيضا زيارة ليسبوس خلال المحطة الثانية من رحلته.

وقال البابا، أمس الأربعاء إنه يتوقع أن يرى "مجتمعا جريحا" من اللاجئين يبحثون عن الأمل خلال زيارته.

يأتي هذا فيما قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبوكسم، إنه يستعدّ الموارنة في قبرص لاستقبال غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة رعوية تدوم من ١ لغاية ٦ ديسمبر ٢٠٢١، وذلك في إطار مشاركته بزيارة قداسة البابا فرنسيس الى الجزيرة من ٢-٤ ديسمبر.

وأضاف أبوكسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه وفي خضمّ التحضيرات الروحية والرعوية، دعا مطران قبرص للموارنة سليم صفير الجميع للمشاركة في مختلف محطّات الزيارة الى الرعايا الواقعة في جنوب قبرص في نيقوسيا، وانثوبولي، وكوتشاتيس، ولارناكا، وليماسول وبوليميديا، كما وفي القرى المارونية في الشمال وهي كورماكيتي وآيا مارينا وأسوماتوس وكارپاشا. كما وتتحضّر الرعايا لاستقبال غبطته بفرح مع الكهنة ومن خلال التزام الأطفال والشبيبة والعائلات في الترتيبات المتنوّعة، إضافة الى التمارين التي تقوم بها جوقات الرعايا إذ تنشد الألحان المارونية باللغات السريانية واليونانية والعربية.

وتابع: "كما وسيكون لغبطته مع الوفد المرافق زيارات رسمية لرئيس الجمهورية ورئيس الأساقفة وبعض اللّقاءات مع الفرق والجمعيات، كلّنا رجاء على أن تحمل زيارتي البابا والبطريرك السلام والفرح وتعطي ثماراً روحيّة تتجسّد تضامنا وأخوّة".

وتستكمل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان  والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، احتفالاتها بأسبوع زيارة العذراء.

البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولكية قبرص أزمة المهاجرين أوضاع المهاجرين نيقوسيا

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وائل لطفي

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