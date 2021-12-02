الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس الهندى يؤكد تطلع بلاده لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع منغوليا

جريدة الدستور

أعرب الرئيس الهندي "رام ناث كوفيند" عن تطلع بلاده لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع منغوليا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الهندى مع وفد برلماني من منغوليا يزور الهند حاليا.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية، فى بيان لها، أن الرئيس كوفيند وصف مشروع معمل تكرير البترول الذي تقيمه الهند فى منغوليا - ضمن مشروعات التنمية هناك - بأنه رمز للشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، وأن هذا المشروع سيؤدى إلى تعزيز أمن الطاقة في منغوليا.

وأضاف أن الرئيس كوفيند أكد أن الهند ومنغوليا ترتبطان بعلاقات ثقافية وتاريخية، وأن القيم المشتركة والحرية والديمقراطية تعزز الروابط بين البلدين.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الرئيس الهندي تطرق خلال لقائه مع الوفد المنغولي إلى قضية التغير المناخي وجائحة "كورونا"، مؤكدا ضرورة العمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة وأن الهند يمكن أن تدعم منغوليا من خلال إمدادها بالأدوية ولقاحات التطعيم ضد كورونا.

من ناحيىة أخرى، أعربت الهند عن رغبتها فى إقامة شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حتى يمكن المساعدة على تحقيق هدفها في الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وقالت "رينات سانذو" السكرتيرة بوزارة الشئون الخارجية الهندية، بمناسبة الاجتماع التاسع للجنة الطاقة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي، أن بلاده تسعى من أجل إقامة شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسهم فى تحقيق هدفها المتمثل فى الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وأضافت قائلة: "إننا نبحث مقترحات للتعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك فى إطار الشراكة من أجل استخدام الطاقة النظيفة ومواجهة آثار ظاهرة التغير المناخى، وهي الشراكة التي تبنتها الهند والاتحاد الأوروبي عام 2016 وتتضمن إجراء حوار على مستوى رفيع بشأن ظاهرة التغير المناخي".

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