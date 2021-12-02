ننشر خريطة حفلات الموسيقى العربية بمسارح دار الأوبرا.. الليلة

يحتضن مسرح سيد درويش - دار أوبرا الإسكندرية، في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كل من الموسيقار رياض السنباطى، والملحن محمد الموجي، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "بنات بحرى" أداء الأوركسترا ــ آخرة جرحي إيه ــ مغرور أداء الفنان مصطفي سعد. غالي عليا ــ حبيبها، أداء الفنان ياسر سعيد. رمش عينه، ــ حلوة الدنيا أداء الفنان محمد متولي. أنا قلبي إليك ميال ــ عيون القلب أداء الفنانة مروة حمدى.

وأما في الفاصل الثانى يقدم الأوركسترا مقطوعة "لونجا رياض"هقابله بكرة، وأفرح يا قلبي أداء الفنانة يمني حسن. حيرت قلبي، شمس الأصيل أداء الفنانة حسناء.



يذكر أن الموسيقار رياض السنباطي من أهم رواد تجديد الموسيقى العربية، ومن أبرز الموسيقيين العرب والذي أشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية، أكتست موسيقاه بالطابع الكلاسيكي، وتعاون مع أغلب مطربي الوطن العربي، جمعته علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم.

أما الموسيقارمحمد الموجي هو أيضا من أهم الرواد المجددين في الفن المصري والشرقي، أتقن عزف العود في الثامنة ونشأ مولعًا بالموسيقى والتلحين والغناء. لحّن لعمالقة الفن العربي أمثال أم كلثوم وشادية ووردة وصباح وغيرهم، كما ألّف ألحانًا لعشرات الأعمال الفنية.

كان صانعًا للنجوم فقدّم العندليب الأسمرعبد الحليم حافظ الذي ألّف له أولى أغانيه "صافيني مرّة" ولحّن له 88 أغنية أخرى كان آخرها "قارئة الفنجان.

ــ حفل لفرقة عبد الحليم نويرة على مسرح الجمهورية

في سياق متصل، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلًا غنائيًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي. ومشاركة نجوم الفرقة وهم: أميرة أحمد ــ سوزان ممدوح ــ نهاد فتحي ــ مؤمن خليل ــ أحمد نافع ــ وليد حيدر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة التي أبدعها كبار الملحنين من بينها: أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لسيد درويش، الصهبجية لسيد مكاوي، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - آه من العيون - أروح لمين لرياض السنباطي، تمر حنة - بيت العز - أنا قلبي إليك ميال لمحمد الموجي٬ مضناك - حمال الآسية لمحمد عبدالوهاب، غريب يا زمان لمحمد سلطان وغيرها.

ــ حفل تراث سيد درويش بمعهد الموسيقي العربية

وفي نفس التوقيت، يقام على خشبة مسرح المعهد العالي للموسيقي العربية، في مقره بشارع رمسيس، حفل جديد تحييه فرقة تراث سيد درويش، وباقه من ألحان الفنان الخالد سيد درويش قيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش وبمشاركة الفنانه سوزان مهدي.