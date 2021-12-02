إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس،

بينما أوقفت السلطات الإعفاء من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على تطعيم كامل ولمدة أسبوعين في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة أوميكرون.



رصدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5266 حالة إصابة أمس الأربعاء، بعد يوم من تجاوز الإصابات حاجز الخمسة آلاف للمرة الأولى وسط مخاوف من زيادة حادة في عدد المرضى الذين يعانون أعراضا شديدة.



وقالت المراكز إن كوريا الجنوبية ستشترط إخضاع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحي مدته عشرة أيام خلال فترة أسبوعين اعتبارا من غد الجمعة، موقفة بذلك إعفاء من الحجر كانت قد منحته للحاصلين على تطعيم كامل.



جاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أن أكدت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون، منها حالتان لزوجين وصلا الأسبوع الماضي من نيجيريا وتلاهما فردان من عائلتهما وصديق.



وحصل 92 في المئة من البالغين في كوريا الجنوبية على تطعيم كامل وتركز السلطات حاليا على تطعيم الأطفال وعلى برنامج جرعات معززة، لكن الخبراء يحذرون من أن الإصابات قد تواصل الزيادة لأسباب منها انتشار أوميكرون الأشد عدوى.



وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 457612 إصابة و3705 وفيات بكورونا.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.