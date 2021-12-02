الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا

إصابات كورونا فى
إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس،
بينما أوقفت السلطات الإعفاء من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على تطعيم كامل ولمدة أسبوعين في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة أوميكرون.


رصدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5266 حالة إصابة أمس الأربعاء، بعد يوم من تجاوز الإصابات حاجز الخمسة آلاف للمرة الأولى وسط مخاوف من زيادة حادة في عدد المرضى الذين يعانون أعراضا شديدة.


وقالت المراكز إن كوريا الجنوبية ستشترط إخضاع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحي مدته عشرة أيام خلال فترة أسبوعين اعتبارا من غد الجمعة، موقفة بذلك إعفاء من الحجر كانت قد منحته للحاصلين على تطعيم كامل.


جاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أن أكدت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون، منها حالتان لزوجين وصلا الأسبوع الماضي من نيجيريا وتلاهما فردان من عائلتهما وصديق.
 

وحصل 92 في المئة من البالغين في كوريا الجنوبية على تطعيم كامل وتركز السلطات حاليا على تطعيم الأطفال وعلى برنامج جرعات معززة، لكن الخبراء يحذرون من أن الإصابات قد تواصل الزيادة لأسباب منها انتشار أوميكرون الأشد عدوى.


وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 457612 إصابة و3705 وفيات بكورونا.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

الصحة: توسيع دائرة الفحص الجينى لمن يصاب بكورونا فى معامل الوزارة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

روسيا والناتو يتبادلان الانتقادات فى ملف أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج