مسئول أوروبى: غرب البلقان منطقة استراتيجية للاتحاد الأوروبى

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن منطقة غرب البلقان منطقة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "بوريل"، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن بوريل، خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، في الجلسة المتعلقة بغرب البلقان، أن هناك ثلاثة من شركاء الاتحاد الأوروبي أيضًا أعضاء في الناتو، وأن لدينا صلة قوية معهم، سواء من منظور التوسيع أو لأسباب أمنية، ولذلك فإن استقرار المنطقة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

وأعرب "بوريل"، عن قلقه بشأن الحالة في البوسنة والهرسك، حيث شهدنا في الأيام الأخيرة توترات وبعض المحاولات لمحاولة التراجع عن 26 عامًا من السلام والاستقرار.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بوحدة البوسنة والهرسك كبلد واحد، وندعو الجميع إلى القيام بالإصلاحات اللازمة للحفاظ على هذه الوحدة وإصلاح قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بكوسوفو وصربيا، قال بوريل لقد شهدنا الكثير من التوترات في الأشهر الأخيرة، خلال الصيف، ولكن أصبح الوضع أكثر هدوءًا مؤخرًا، ولا تزال هناك حاجة للعودة إلى الحوار لاستئناف الحوار، ولا توجد طريقة أخرى لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يعملان معًا على مجموعة من القضايا الأمنية الهامة، بما في ذلك كيفية مواجهة التهديدات المختلفة من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأمن في منطقة البلقان.

وأوضح ستولتنبرج- في تصريح له على هامش زيارته إلى ليتوانيا ولاتفيا- أن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمواجهة هذه الأزمة التي تؤثر على كل من المنظمتين، لإظهار التضامن مع حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة البلطيق وتعزيز سبل التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي.