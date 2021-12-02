الجزائر تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن فى إفريقيا

تنطلق أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، تحت عنوان: "مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الأفريقية"، اليوم الخميس، بمدينة وهران بالجزائر وتستمر على مدار ٣ أيام.

وتشهد هذه الندوة مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكذلك الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ويهدف هذا الملتقى الهام إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبقية أعضاء الاتحاد الأفريقي من أجل إعلاء وإسماع صوت أفريقيا داخل قبة مجلس الأمن، والدفاع الفعال عن المواقف الأفريقية بشأن قضايا السلم والأمن، وكذلك وضع حد للتهميش الذي تتعرض له أفريقيا على مستوى هيئات صنع القرار الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم، أن تنظيم هذه النسخة الثامنة بمدينة وهران امتدادا للنسخ الأولى التي كانت قد بادرت الجزائر بتنظيمها سنوات 2013، 2014 و2015، في إطار التزامها الراسخ والمتواصل بدعم عمل المنظمة في مجال السلم والأمن وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل الأفريقي الجماعي المشترك.

وأضافت أن هذه الأهداف تمثل المحاور الرئيسية التي تسعى الجزائر للدفاع عنها بكل قوة، نيابة عن الاتحاد الأفريقي، خلال الفترة من 2024-2025 على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع الدول الأفريقية الأعضاء، وفي ظل الالتزام التام بالقرارات ذات الصلة للاتحاد الأفريقي.