التضخم فى كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى له منذ 10 سنوات

ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في حوالى 10 سنوات في نوفمبر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.



وأظهرت بيانات جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7 .3% في نوفمبر عن العام السابق، لتتسارع من زيادة بنسبة 2ر3% على مستوى العام في أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.



وسجل التضخم بذلك أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ ديسمبر 2011، عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2 .4%.



وارتفع التضخم الاستهلاكي في البلاد بأكثر من 2% للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر. وظل نمو التضخم فوق 3% للشهر الثاني خلال الشهر الماضي.



ويعزى ارتفاع التضخم أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وفي سياق أخر، أعلنت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية ، إطلاق مجموعة طائرات لتعزيز الدفاع عن الجزر الحدودية والقدرات الحربية على الإنزال.

وقال مسؤول في البحرية الكورية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن إطلاق سلاح مشاة البحرية الكورية لمجموعة الطائرات يأتي في الوقت الذي سعت فيه الخدمة المسلحة إلى تأمين وحدة جوية منفصلة بعدما تم دمج وحدتها السابقة التي تشكلت بعد الحرب الكورية، في سلاح البحرية عام 1973.

وأضاف البيان أن فعالية الإطلاق أقيمت في مقر القوات الحديث في بوهانغ، 370 كيلومترا جنوب شرق سول، وشارك بها كبار المسؤوليين العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما يشمل قائد مشاة البحرية الجنرال كيم تيه- سونغ والجنرال ستيفن آر رودر قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية.

وقد وقع سلاحا مشاة البحرية الكوري والأمريكي خلال الفعالية على اتفاقية للتبادلات بين وحدات الطيران، ومشاركة التقنيات مع إمكانية التشغيل البيني بين الجيشين.

وأشار البيان إلى أن سلاح البحرية يخطط إلى تدريب الطيارين وموظفي الصيانة لضمان التشغيل السلس للوحدة الجديدة.

وفي وقت سابق.. قال وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج وي-يونج، إن دول آسيا الوسطى تمثل الشركاء الرئيسيين للسياسة الشمالية الجديدة لسول، التي تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وأوراسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الكوري الجنوبي وخمس دول في آسيا الوسطى في منتدى كوريا وآسيا الوسطى الرابع عشر الذي عُقد في طاجيكستان، لاستكشاف سبل توسيع التعاون من أجل التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ودعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي خلال المنتدى إلى زيادة التعاون بين بلاده وتلك الدول لمواجهة تحديات تغير المناخ وجائحة كوفيد-19.