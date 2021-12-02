البنك الدولى يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

ذكر مصدران مطلعان، أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على التغلب على آثار تداعي اقتصادها في أعقاب سيطرة حركة طالبان على الحكم وانسحاب الولايات المتحدة.



وقال المصدر إن الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).



وأضاف المصد أن من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ حيال مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وحثت طالبان على حماية حقوق جميع المواطنين الأفغان.

جاء ذلك - وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني - خلال محادثات أجراها وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص المعني بأفغانستان توماس ويست مع ممثلين من حركة "طالبان" الأفغانية في قطر.

وبحسب البيان، فقد حث الوفد الأمريكي طالبان أيضا على التمسك بسياستها للعفو العام وتنفيذها واتخاذ مزيد من الخطوات نحو تشكيل حكومة تشمل وتمثل جميع الأطراف.



كما ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد وفد الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة.

وبحسب الخارجية الأمريكية، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود القاعدة وداعش في أفغانستان.

وأكد الوفد الأمريكي أهمية وفاء طالبان بالتزامها العلني بعدم السماح لأي شخص بتشكيل تهديد على أي دولة من أراضي أفغانستان وضمان توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والأفغان الذين لدى واشنطن التزام خاص تجاههم، وحماية الحقوق لجميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأقليات، والإفراج الآمن عن الرهينة الأمريكي مارك فريريتش.

من جهتها، جددت "طالبان" تعهدها بعدم السماح لأي جهة باستغلال الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

فيما دعت الأمم المتحدة في أفغانستان، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الجميع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف ضد المرأة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان: «لا يزال العنف القائم على التمييز الجنسي يشكل تهديدا خطيرا للنساء والفتيات، وعقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والسلام المستدامين»، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تفاقم العنف ضد المرأة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية.