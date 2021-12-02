لجنة محافحة كورونا: الإصابات قد تتراجع فى الموجة الرابعة

حال التزام المواطنين

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تلقي الأطفال للقاح كورونا هدفه حمايتهم، فهو آمن وفعال.

وقال حسني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الأربعاء، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا قد تتراجع في ظل الموجة الرابعة وذلك في حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، معتبرا أن الشفافية في الإعلان عن اكتشاف أوميكرون دفع الدول لاتخاذ إجراءات الوقائية مبكرا.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظهور متحور "أوميكرون" المثير للقلق في دول العالم.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن نسبة الوفيات المصابة بفيروس كورونا أعلى لمن لم يحصلوا على اللقاح، مشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتطعيم باللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 548 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298084 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 938 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و 20537 حالة وفاة.