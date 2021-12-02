الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«هتف الشعب».. الإمارات تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيس الدولة (فيديو)

هتف الشعب
هتف الشعب

تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بالعيد الخميسن لتأسيس الاتحاد وإقامة الدولة.

 

وبهذه المناسبة نشرت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية فيديو جديد بعنوان "هتف الشعب" وهو للنشيد الوطني للإمارات الذي كتبه الدكتور نايف عبيد في عام 1990، خلال الغزو العراقي للكويت، تحية للقوات المسلحة الإماراتية، التي أسهمت في تحرير الكويت، وتقديراً لدورها في الحفاظ على أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتسبات الاتحاد.

 

وتقول كلمات النشيد:

هتف الشعب ونادى
هتفَ الشعبُ ونادى قد بنينا الاتحادا 
ووهبناهُ قلوباً وعقولاً وزنودا 
قَد نَسَجنا من خُيوطِ الشمسِ نَصرا 
وأحلنا ظُلمةَ الديجورِ فجرا
وَرَفَعنا رايةَ الوحدةِ حُرَةْ 
نصنعُ التاريخَ مجداً يعربيّا 
نملأُ الدنيّا بأطيابٍ نديّا 
* * * 
وَمَشينا خلفَ راعي الدارِ أُسْداً وشِبالا 
يَزرعُ الآمالَ فينا ويَغذّيها فِعالا 
فَطَلبنا العيشَ أحراراً كراما 
وَزَرَعنا الأرضَ حبّاً وسلاما 
وتسلّحنا كتاباً وحُساما 
نصنعُ التاريخَ مجداً يَعربيّا 
نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا 
* * * 
وَعَزمْنا فجعلنا صُفرةَ الصحراءِ خضرا 
وبنينا فأنرنا بيتنا عقلاً وفكراً
* * *
يا بلادي كُلنا نحمي حِماكِ 
لنْ ينالَ الشرٌّ شبراً مِنْ ثراكِ 
نُرخِصُ الأنفسَ قُرباناً فداكِ 
نصنع ُ التاريخَ مجداً يَعربيّا 
نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا

كانت وكالة أنباء الإمارات «وام» أعلنت عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان «1971»، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة ومرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم الفيلم الذي تبلغ مدته نحو 13 دقيقة توثيقاً لمسيرة الاتحاد الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليرسخ تجربة تنموية غنية بالإنجازات الرائدة في المجالات كافة والتي تحققت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد، ارتكز على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين أبناء الإمارات رجالاً ونساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

الصحة: 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

ضبط 4800 عبوة تونة و1080 كجم طحينة مجهولة المصدر بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج