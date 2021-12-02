«هتف الشعب».. الإمارات تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيس الدولة (فيديو)

تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بالعيد الخميسن لتأسيس الاتحاد وإقامة الدولة.

وبهذه المناسبة نشرت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية فيديو جديد بعنوان "هتف الشعب" وهو للنشيد الوطني للإمارات الذي كتبه الدكتور نايف عبيد في عام 1990، خلال الغزو العراقي للكويت، تحية للقوات المسلحة الإماراتية، التي أسهمت في تحرير الكويت، وتقديراً لدورها في الحفاظ على أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتسبات الاتحاد.

وتقول كلمات النشيد:

هتف الشعب ونادى

هتفَ الشعبُ ونادى قد بنينا الاتحادا

ووهبناهُ قلوباً وعقولاً وزنودا

قَد نَسَجنا من خُيوطِ الشمسِ نَصرا

وأحلنا ظُلمةَ الديجورِ فجرا

وَرَفَعنا رايةَ الوحدةِ حُرَةْ

نصنعُ التاريخَ مجداً يعربيّا

نملأُ الدنيّا بأطيابٍ نديّا

* * *

وَمَشينا خلفَ راعي الدارِ أُسْداً وشِبالا

يَزرعُ الآمالَ فينا ويَغذّيها فِعالا

فَطَلبنا العيشَ أحراراً كراما

وَزَرَعنا الأرضَ حبّاً وسلاما

وتسلّحنا كتاباً وحُساما

نصنعُ التاريخَ مجداً يَعربيّا

نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا

* * *

وَعَزمْنا فجعلنا صُفرةَ الصحراءِ خضرا

وبنينا فأنرنا بيتنا عقلاً وفكراً

* * *

يا بلادي كُلنا نحمي حِماكِ

لنْ ينالَ الشرٌّ شبراً مِنْ ثراكِ

نُرخِصُ الأنفسَ قُرباناً فداكِ

نصنع ُ التاريخَ مجداً يَعربيّا

نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا

كانت وكالة أنباء الإمارات «وام» أعلنت عن إنتاج فيلم وثائقي بعنوان «1971»، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة ومرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم الفيلم الذي تبلغ مدته نحو 13 دقيقة توثيقاً لمسيرة الاتحاد الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليرسخ تجربة تنموية غنية بالإنجازات الرائدة في المجالات كافة والتي تحققت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد، ارتكز على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين أبناء الإمارات رجالاً ونساء.