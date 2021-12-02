سلوفاكيا تغرى كبار السن لتلقى التطعيم بقسائم شراء

تعتزم الحكومة السلوفاكية إرسال قسائم ضيافة بقيمة 500 يورو (567 دولارًا) لكبار السن الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد- 19 في محاولة لزيادة التطعيم في واحدة من أدنى دول الاتحاد الأوروبي في معدلات التطعيم، ومن اجل منع اجراء اغلاق في المستقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة المالية السلوفاكية قالت في بيان، إن مجلس الوزراء وافق على المكافأة لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا جرعات التطعيم، بما في ذلك

الجرعة المعززة.

وستكون القسائم قابلة للاستبدال في الفنادق والمطاعم وصالونات الحلاقة والصالات الرياضية والأماكن الثقافية.

يشار إلى أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5ر5 مليون نسمة تخضع حاليًا للاغلاق التام ، وذلك نظرًا لأن معدل الإصابات الجديدة هو من بين الأسوأ في العالم الآن.

وأعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، بفرض إغلاق فوري في البلاد بسبب فيروس كورونا، حيث أصبحت مستشفيات البلاد على شفا الانهيار بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة.

ولا تملك «كابوتوفا» سلطة إصدار مرسوم بالإغلاق، إلا أن صوتها له وزن لأنها، إلى حد كبير، السياسية الأكثر شعبية في البلاد، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وقال أعضاء في الحزب الحاكم لوسائل الإعلام، إنه يمكن توقع فرض قواعد أكثر صرامة، إلا أنهم رفضوا تقديم تفاصيل، وتطالب كابوتوفا بإغلاق كامل للدولة بأكملها، وليس فقط للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

وقالت: "نحن حاليًا أسوأ دولة في العالم عندما يتعلق الأمر بالإصابات الجديدة مقارنة بعدد السكان، المستشفيات تقترب من قدرتها الاستيعابية القصوى وستضطر إلى تقليص الخدمات التي تقدمها، العاملون في المجال الصحي المنهكون يطلبون المساعدة، ولكن بدلًا من تقديم الشكر لهم على تضحياتهم، فإنهم يتلقون تهديدات وإهانات".