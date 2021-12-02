موديرنا: إعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا لمتحور أوميكرون فى مارس

قال رئيس شركة موديرنا، إن شركته تملك القدرة على إجراء الاختبارات وإعداد جرعة معززة من لقاحات كورونا تستهدف المتحور أوميكرون، للحصول على ترخيص الاستخدام في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن في مارس.



وأعرب ستيفن هوج عن اعتقاده بأن الجرعات المعززة التي تحمل جينات تستهدف بدقة وبشكل محدد طفرات النسخة الجديدة هي أسرع وسيلة لمعالجة أي انخفاض متوقع في فاعلية اللقاحات الموجودة.



وقال لرويترز: "لقد أطلقنا البرنامج بالفعل".



وتعمل الشركة أيضا على تطوير لقاح بكفاءة كافية للحماية من أربع نسخ متحورة من الفيروس بما فيها أوميكرون.

وقال إن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق بضعة أشهر أخرى.

وأفاد رئيس شركة موديرنا ستفيان بانسل صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن اللقاحات الموجودة حاليا ضد كوفيد-19 ستواجه صعوبات في الوقاية من المتحورة أوميكرون، فيما سيستغرق تطوير لقاح فعال في هذا الصدد أشهرًا.

وقال بانسل للصحيفة في مقابلة، إن البيانات بشأن فعالية اللقاحات الحالية ستكون متاحة في غضون الأسبوعين المقبلين، إلا أن العلماء غير متفائلين في هذا الصدد.

وصرّح للصحيفة "قال جميع العلماء الذين تحدّثت إليهم.. +الوضع لن يكون جيّدا+".



وجاء تحذير بانسل فيما عقد وزراء صحة دول مجموعة السبع محادثات طارئة بشأن المتحورة الجديدة التي تتفشى حول العالم، ودفعت دولا إلى إغلاق حدودها مجددا أو فرض قيود جديدة على السفر.

وذكر بانسل أن الباحثين يشعرون بالقلق نظرا إلى أن 32 من النسخ الـ50 الموجودة في المتحورة أوميكرون موجودة في البروتينات الشوكية، الجزء من الفيروس الي تستخدمه اللقاحات لتقوية الجهاز المناعي ضد كوفيد.



وقال للصحيفة إنه سيكون هناك "انخفاض جوهري" في فعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون.



وذكرت موديرنا أنها تعمل على تطوير لقاح مخصص لمكافحة أوميكرون، وصدر إعلان مماثل عن شركة فايزر.

وقالت بانسل إنه بإمكان شركته إيصال ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة في 2022 لكن تحويل الإنتاج بأكمله إلى لقاح مخصص لأوميكرون سيكون أمرا خطيرا في ظل تواصل انتشار متحورات أخرى من الفيروس.

وتتناقض نبرته المثيرة للقلق مع جهود سياسيين تهدئة المخاوف حيال أوميكرون.