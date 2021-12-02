الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خليفة ميركل المحتمل يوجه نداءً لأخذ التطعيم المضاد لكورونا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 حل أولاف شولتس، الذي من المحتمل أن يخلف المستشارة أنجيلا ميركل في حكم ألمانيا، ضيفا في محطة تلفزيون "بروزيبن" الخاصة ووجه خلال اللقاء نداء إلى المشاهدين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.


وفي برنامج الثنائي الإعلامي "يوكو و كلاس"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء الأربعاء: "يهمني أن كل واحد لديه القدرة على أخذ التطعيم أن يأخذه، فهذا فقط هو ما سيساعد".


وجلس شولتس على خشبة المسرح على كرسي بمفرده وتحدث صوب الكاميرا مباشرة وكان صوته هادئا بطيئا وملحا. وقبل أن يظهر شولتس في البرنامج ظهرت شابة 23/ عاما/ أمضت فترة طويلة تعاني من مرض كوفيد19- وكبير أطباء في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى شاريتيه في برلين وتحدث كل منهما عن تجاربه مع كورونا.


وأضاف شولتس: "الجديد في هذه الموجة الرابعة هو أن الخط الفاصل بين هؤلاء الذين عانوا بعد الإصابة بالعدوى من مسار خفيف وآخر خطير للمرض، لم يعد موجودا بين كبار السن وصغار السن بل بين الملقحين وغير الملقحين.


وفي هذا الشأن على كل واحد أن يعرف أن من لن يأخذ التطعيم يعرض نفسه للخطر ويعرض للخطر أيضا أطفاله وكل المحيطين به الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم بسبب تاريخ مرضي".


يذكر أن يوكو وكلاس لديهما العديد من التلاميذ وطلاب الجامعة بين جمهورهما. واستغل شولتس مشاهدة الملايين للبرنامج ووجه تصريحاته مستهدفا الشباب.


وأضاف شولتس: "أعرف أن الحفاظ على التباعد المكاني مع كون المرء شابا أمران لا يتسقان مع بعضهما البعض، وأن الكثير يعانون الوحدة، وأن هذا الأمر يجب أن ينتهي ويجب للحياة أن تسير مرة أخرى وأن تعود راحة البال.
ليس الأمر سهلا على أي أحد في هذه الأوقات لا أنا ولا حضراتكم". وتابع أن كل واحد يستطيع وينبغي عليه أن يأخذ التطعيم "أود أن يصل عدد من يأخذون اللقاح إلى 30 مليون شخص بحلول عيد الميلاد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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