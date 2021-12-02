إزالة 1230 عقارًا بعزبة أبو قرن وتسكين المستحقين بمدينة «معا»

تسعى الحكومة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات بشكل جذري ونهائى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة، فإلى جانب إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل الحكومة المصرية على توفير حياة آمنة وبيئة تتاتسب مع جيل ونشء جديد هم أمل المستقبل عانوا سنيين طويلة داخل مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

إزالات عزبة أبو قرن

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية بنطاق حى مصر القديمة تجرى على قدم وساق ودون أى تعطيل بإشراف من اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة ومشاركة القوات الشرطية والأجهزة التنفيذية والمعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.

إزالات عزبة أبو قرن

وصرحت بأن أعمال الإزالة قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من (1230) عقارًا، وقد وصل عدد الأسر التى تم إخلاؤها إلى (3950) اسرة وتم تسكين المستحقين على الفور بمساكن بديلة بمشروع معا بحى السلام وجارٍ تنفيذ الأعمال.

إزالات عزبة أبو قرن

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن القضاء على العشوائيات يعد جزءًا من خطة محكمة لفك ألغام سكانية عانت منها مصر، خلال السنوات الماضية.

إزالات عزبة أبو قرن

وأوضحت نائب المحافظ أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تقع بها النسبة الأكبر من المناطق العشوائية على مستوى محافظة القاهرة، لافتة إلى أنها بصدد إزالة أهم وأخطر هذه المناطق العشوائية والمصنفة بغير الآمنة وهى (عزبة أبوقرن العشوائية) بفسطاط مصر القديمة والتى تتم إزالتها بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية باعتبار أن إزالتها تتم لتحقيق أكبر هدف بتوفير سكن وحياة كريمة لكل مواطن، خاصة للفئات الأقل دخلا، فضلا عن تنفيذ مشروعات ترفيهية تهدف إلى تنفيذ أكبر متنفس أخضر على مساحة 500 فدان بمنطقة تريفهية كاملة ضمن مخطط كامل للدولة لعودة القاهرة التاريخية إلى رونقها وحضارتها العريقة.