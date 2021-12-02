واشنطن تحذّر موسكو من احتمال فرضها عقوبات «ذات تأثير كبير»

تطرّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى "أدلة" تُثبت أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا وحذّر موسكو ملوّحًا بفرض عقوبات اقتصادية مشددة عليها في حال قرّرت المضي قدما في هذا المخطط.



من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التوصل إلى "اتفاقيات ملموسة" تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا ونشر أنظمة أسلحة بالقرب من الحدود الروسية، مقترحًا بدء "مفاوضات جوهرية" حول هذا الموضوع.



وفي ختام اجتماع للناتو في ريجا، اتّهم بلينكن موسكو بحشد "عشرات آلاف (من عناصر) القوات القتالية الإضافية" قرب الحدود، عشية لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في السويد.



وقال بلينكن "نحن قلقون للغاية إزاء الأدلة التي تُثبت أن روسيا خطّطت لأفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا، خططٌ تشمل جهودًا بهدف زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل وكذلك عميات عسكرية واسعة النطاق".



وأضاف "لا نعرف ما إذا كان الرئيس (فلاديمير) بوتين اتخذ قرارًا بشأن الغزو. نعرف أنه بصدد بناء القدرة على القيام بذلك بسرعة، إذا قرر ذلك".



وشدّد بلينكن على أن "الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة المحتملة".



وصرّح "لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنردّ، خصوصًا من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كنّا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي".



منذ الشهر الماضي، يدقّ حلفاء كييف الغربيون ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا واحتمال تنفيذ موسكو غزو.



وتنفي موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014 والمتّهمة بدعم انفصاليين يقاتلون كييف، التحضير لهجوم واتّهمت حلف الأطلسي بتأجيج التوترات.



ردّت موسكو الأربعاء متّهمةً أوكرانيا بحشد عشرات آلاف الجنود في شرق البلاد.



ودعا بوتين إلى مفاوضات مع الدول الغربية بهدف الحصول على "ضمانات قانونية" لجهة عدم توسّع الناتو شرقًا وعدم نشر أنظمة أسلحة "تهددنا على مقربة شديدة من الأراضي الروسية".



وأضاف خلال حفل في الكرملين "نقترح بدء مفاوضات جوهرية حول هذا الموضوع".



يأتي ذلك في وقت دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا بهدف "وقف الحرب" الدائرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق بلاده.



وقال زيلينسكي الأربعاء في خطاب أمام البرلمان "علينا أن نقول الحقيقة، وهي أننا لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا".



