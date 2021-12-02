بريطانيا: وزير الصحة يحث الجمهور على إجراء اختبار كورونا قبل عيد الميلاد

شجع وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد البريطانيين على إجراء "اختبارات التدفق الأفقي" التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا قبل الذهاب إلى حفلات عيد الميلاد لمنع انتشار المرض.



وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية إن وزير الصحة حث الجمهور على أن يكون الشعب البريطاني "عقلانيًا" خلال موسم الأعياد لتفادي انتشار المرض، مع اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة كارتداء الأقنعة في المتاجر وفي وسائل النقل العام، من أجل إبطاء انتشار متغير "اوميكرون".



وأفادت أن هناك قلق من الإجراءات الجديدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون"، والتي قد تؤدي إلى موجة من الإلغاءات للاحتفالات في فترة عيد الميلاد.

كما حث وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، المواطنين على التحلي "بقدر من التعقل" أثناء الإعداد لخططهم قبل فترة أعياد الميلاد في ظل مخاوف بشأن متحور أوميكرون.

وقال الإذاعة "إل بي سي": "لا يوجد حاجة لتغيير خططنا ما لم تتأثر بالقواعد الجديدة التي وضعناها"، مضيفًا: "لذلك، إذا طلب منك أن تخضع للعزل الذاتي على سبيل المثال، لأنك خالطت شخصًا يشتبه إصابته بالمتحور الجديد، إذن بالطبع خططك سوف تتأثر".

ونقلت وكالة "بي. إيه. ميديا" البريطانية عن جاويد القول: "خلال فصل الشتاء، حيث تصبح الأجواء أكثر ظلامًا وبرودة كل يوم، يحب الفيروس ذلك، فيروسات الانفلونزا تحب ذلك، لذلك يجب أن نتحلى بالتعقل ونتبع التوجيهات الحالية".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن خططها لإعادة تطعيم شعبها بالكامل بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا من أجل مواجهة المتحورات الخاصة بالفيروس.

وبريطانيا: وزير الصحة يحث الجمهور على إجراء اختبار كورونا قبل حضور حفلات عيد الميلاد

بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم الابلاغ بالمتحورة أوميكرون المعروفة أيضًا باسم B.1.1.529 إلى منظمة الصحة العالمية لأول مرة في 24 نوفمبر 2021 من قبل جنوب إفريقيا، في حين تم تحديد أول حالة مؤكدة مخبريًا من عينة تم أخذها في 9 نوفمبر.