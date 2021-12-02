جنوب أفريقيا: تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا فى يوم واحد

تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية مساء الأربعاء.



وقال المعهد "تم إجراء 51977 اختبارا خلال الـ24 ساعة الماضية، كشفت عن 8561 إصابة جديدة، بنتيجة إيجابية بلغت نسبتها 5ر16%".



كانت هذه زيادة بمقدار 4373 إصابة جديدة يوم الثلاثاء و2273 في اليوم السابق له. وارتفعت حالات النقل إلى المستشفيات بمقدار 135 حالة، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه القفزة في حالات الإصابة نتيجة للمتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا، والذي وصفه الدكتور ريتشارد ليسيلز بأنه "يتحول سريعا إلى المتحور الأكثر انتشارا" في البلاد.

وكان أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، مساء الأربعاء، أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها.

وأضاف المعهد الوطني، أن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم.

فيما أفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن متحور أوميكرون أحكم قبضته وأصبح النسخة السائدة في جنوب إفريقيا.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، صرحت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، بأن الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها مختلفة.

وتابعت كوتزي في تصريحات صحفية للعربية: "غير الملقحين وكبار السن أكثر عرضة للإصابة، والأعراض تكون أقوى في حالة غير الملقحين"، مشيرة إلى أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وقد تكون أعراضه غير قوية.

وأضافت رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن اللقاحات تساعد على مواجهة المتحور، الذي تختلف أعراضه عن سلالة دلتا.

ووفقًا لكوتزي، فإن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور، كما أنها تساعد في تخفيف الأعراض عند كبار السن.

وتابعت مكتشفة المتحور الجديد أوميكرون: «ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين، مؤكدة أن المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا».