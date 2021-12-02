ضبط 4800 عبوة تونة و1080 كجم طحينة مجهولة المصدر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين ومتابعة المواد الغذائية المختلفة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به .

وفى ذات السياق، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، وإدارة التموين ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسى، والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي بحملات مرورية على الأسواق أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمعارض سيارات مخالفه لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة للسيارات، وفي قطاع إدارة التموين بحوش عيسى تم ضبط ٤٨٠٠ عبوة تونة مجهولة المصدر، وضبط ١٠٨٠ كجم طحينة بيضاء بدون بيانات وعلامات.

كما تم سحب ١٠ عينات مواد غذائية مختلفة الأنواع لإرسالها لمعمل التحاليل، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية، وضبط ثلاث براميل مخلل مشكل بإجمالي ٣٣٠ كجم لعدم وجود بيانات وعلامات.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تحرر محضر ضد مخبز لحيازة عجين زنة١٥٠ كيلو دقيق، وثلاث شكائر زنة ٥٠ كجم فاسد ويظهر عليه علامات الفساد، وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وكذلك لعدم التزامه بمواعيد التشغيل، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة، وتحرر محضر غلق مخبز بدون إذن من جهة الإدارة أو عذر قهري.

كما تم تحرر ثلاث محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار٢١/٩/١٧ جرام في متوسط وزن الرغيف، و تحرر عدد ثلاث محاضر عدم نظافة أدوات عجين بمخابز، وتحرر عدد ٢ محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل وبيانات المخبز، وتحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على العرض الجهات المختصة.