«الصحة العالمية»: الإجراءات الاحترازية حائط الصد لمتحورات كورونا

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن هناك مزيدًا من البيانات التي ستظهر خلال الأيام والأسابيع القادمة لمعرفة مدى فعالية اللقاحات ضد متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأكد ليندمايرـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية لبرنامج "الاتجاه شمالًا" عبر "سكايب" مع الإعلامية أمل رشدي، بث مساء الأربعاء، أن تلقي اللقاحات وإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد والنظافة وضمان التهوية الجديدة للأماكن المغلقة واتباع كافة الإجراءات الإحترازية هي حائط الصد والحماية من متحورات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر الحماية، حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية وتقلل من الأعراض الحادة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وأكمل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية :"تعمل المنظمة مع خبرائنا والعلماء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير متحور كورونا "أوميكرون" على انتقال المرض وشدته، متابعًا :"المعلومات محدودة وستتوفر المزيد من المعلومات لدي منظمة الصحة العالمية حول هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده".

وأضاف أن الفيروسات المتحورة لكورونا قد لا تستجيب للعلاجات لأن الجينات تتغير كثيرًا لديها، ولكن مازالت اللقاحات هي الأداة الرئيسية لمنع المضاعفات الناتجة عن تلك المتحورات ونسعى لتحديث اللقاحات بهدف مواجهة تلك الجائحة.

وكان حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، من أن العالم يواجه "خليطًا سامًا"؛ بسبب عدم كفاية التلقيح ضد "كوفيد-19"، ومستوى الفحوصات، مؤكدًا أن ذلك يشكل أرضية ملائمة للمتحورات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن "نهاية الوباء ليست مسألة حظ، إنها مسألة خيار"، مضيفًا: على المستوى العالمي، لدينا خليط سام من ضعف تغطية اللقاح ومستوى الفحوصات المنخفض جدًا، وهو أمر مؤاتٍ جدًا لتكاثر المتحورات وتزايدها.

يأتي هذا التحذير فيما أعاد ظهور المتحورة الجديدة أوميكرون في نوفمبر إغراق العالم في الذعر، لم تثر متحورة مثل هذا القلق في العالم منذ ظهور المتحورة دلتا.