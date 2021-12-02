تقرير أمريكى: مصر رائدة صناعة الفنادق فى شمال أفريقيا

أشادت شركة تحليل البيانات الأمريكية "كو ستار" والمعنية بشئون الفنادق والسياحة عبر موقعها الإلكتروني، بخطط الحكومة لانتعاش السياحة، مؤكدة أن مصر رائدة صناعة الفنادق في شمال أفريقيا وأن جميع الفنادق في مصر كاملة الإشغال.

وتابع الموقع: "انتعش قطاع الضيافة في مصر بشكل كبير فاق التوقعات وأفضل من أداء البلدان المجاورة".

وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قد قدرت أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى مصر انخفض بنسبة 72٪ في عام 2020 - من 13 مليون في عام 2019 إلى 3.6 مليون فقط في عام 2020.

وفي النصف الأول من عام 2021 ، استضافت مصر 3.5 مليون سائح ، وتشير البيانات الأولية إلى أرقام أقوى للنصف الثاني.

من جانبه قال لارس بورش ، المدير العام في كمبينسكي سوما باي ، بالقرب من سفاجا: يود السياح الخروج من بلدانهم بعد رفع قيود السفر لاسيما وقد انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في أوروبا، وقال بورش: "مع الرفع الأخير لقيود كورونا التي وضعتها الحكومة سابقًا ، قد تستوعب الفنادق في مصر الآن الضيوف مرة أخرى حتى طاقتها الكاملة".

وأضاف بورش: "نتوقع ارتفاع الطلب خلال العام الجديد لاسيما مع المواسم السياحية في مصر.. أنه على الرغم من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الدول الأجنبية قد تغلق أبوابها بسبب الإغلاق خلال موسم عيد الميلاد ، فإننا نفكر بشكل إيجابي ونتطلع إلى عام ناجح عام 2022".

ووفقا للموقع فإن انتعاش صناعة الفنادق المصرية كان مدفوعا باستئناف الرحلات الجوية من روسيا في أغسطس، والتي تم تعليقها في عام 2015، كما ساعد رفع مصر من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة في سبتمبر على انعاش السياحة ، حيث أدى إلى زيادة الرحلات الجوية من دول أوروبية أخرى.

وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بلغ متوسط ​​الإشغال في مصر 47.9٪ ، مقارنة بـ 28.4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق و67.8٪ خلال نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لبيانات من STR، شركة تحليلات الفنادق التابعة لشركة CoStar.

وبلغ متوسط ​​السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال نفس الفترة 1،271.13 جنيهًا مصريًا (80.91 دولارًا أمريكيًا) ، مقارنة بـ 1،205.01 جنيهًا مصريًا في عام 2020 و 1،353.31 جنيهًا مصريًا في عام 2019 ، بينما بلغت إيرادات الغرفة المتاحة لتلك السنوات الثلاث 609.40 جنيهًا مصريًا ، و 342.04 جنيهًا مصريًا ، و 917.53 جنيهًا مصريًا. ، على التوالي.

كما تعافت صناعة الفنادق في مصر بسبب القرارات الحكومية للحد من إشغال الفنادق في البداية إلى 50٪ ثم إلى 70٪.

وقالت نهى نبيل، مدير التسويق والاتصالات في أحد فنادق الغردقة: "بمجرد عودة منظمي الرحلات والرحلات العارضة ، يمكننا القول إن الطلب والحجوزات الفعلية عادت إلى مستوى ما قبل فيروس كورونا وتابعت: عاد الإشغال إلى طبيعته ".

وأضافت: “"يُسمح لنا الآن بالعودة إلى نسبة 100٪ [الإشغال] ومنذ الشتاء الماضي ، عدنا أيضًا إلى معدلات التعريفة العادية".