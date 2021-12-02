استقر سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-12-2021، في البنوك المحلية العاملة بالسوق المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-12-2021

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حقق الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-12-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.