«التموين»: تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ثلاث دورات إنتاجية في مزارع الدواجن لإنتاج عدد من الأوزان في وقت زمني، حيث تقوم بعض مزارع الدواجن بالدورة الإنتاجية الأولى والتي تستغرق 45 يومًا لإنتاج كيلو و 300 جرام للدجاجة الواحدة، والدورة الإنتاجية الثانية التي تستغرق 35 يومًا بإنتاج كيلو و100 جرام، والدورة الإنتاجية الثالثة التي تستغرق 40 يومًا ويصل إنتاجيتها كيلو و200 جرام.

وأضاف ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الإنتاج المحلي شهريًا يصل 180 طن، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن تراجعت إلى 27 جنيهًا، وسوف تتراجع خلال الأيام المقبلة؛ بسبب زيادة المعروض من الدواجن.

وأشار إلى أن القطاع الداجني يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية بنسبة 98%، وسيحقق فائض للتصدير خلال الفترة المقبلة للدول المجاورة والدول العربية والأفريقية حسب الاحتياجات وبشروط محددة ومواصفات مناسبة.

وأوضح أن الإنتاج المحلي من الدواجن بلغ نحو مليار و600 مليون طائر، وهو معدل إنتاج عالي ليكفي الاحتياجات المحلية والاستيراد من الخارج لا يتجاوز الـ1%؛ بسبب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.