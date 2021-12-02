الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

الدواجن المحلية
الدواجن المحلية

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ثلاث دورات إنتاجية  في مزارع الدواجن لإنتاج عدد من الأوزان في وقت زمني، حيث تقوم بعض مزارع الدواجن  بالدورة الإنتاجية الأولى والتي تستغرق  45 يومًا لإنتاج كيلو و 300 جرام للدجاجة الواحدة، والدورة الإنتاجية الثانية التي تستغرق 35 يومًا بإنتاج كيلو و100 جرام، والدورة الإنتاجية الثالثة التي تستغرق 40 يومًا ويصل إنتاجيتها  كيلو و200 جرام.

وأضاف ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،  في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الإنتاج المحلي شهريًا يصل 180 طن، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن تراجعت إلى 27 جنيهًا، وسوف تتراجع خلال الأيام المقبلة؛ بسبب زيادة المعروض من الدواجن.

وأشار إلى أن القطاع الداجني يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية بنسبة 98%، وسيحقق فائض للتصدير خلال الفترة المقبلة للدول المجاورة والدول العربية والأفريقية حسب الاحتياجات وبشروط محددة ومواصفات مناسبة.

وأوضح أن الإنتاج المحلي من الدواجن بلغ نحو مليار و600 مليون طائر، وهو معدل إنتاج عالي ليكفي الاحتياجات المحلية والاستيراد من الخارج لا يتجاوز الـ1%؛ بسبب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.

وزارة التموين الدواجن اسعار الدواجن الدورة البروتين مزارع الدواجن البروتين الحيواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لاكتساح إيفرتون برباعية

«التموين»: التعاقد مع «اتجاهات» السودانية لشراء اللحوم الطازجة لمدة عامين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج