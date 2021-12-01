الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القوى العاملة» تنظم دورة تدريبية لصيانة المحمول بالوادى الجديد

مدير القوى العاملة
مدير القوى العاملة والهجرة

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ دورة تدريبية للشباب عن صيانة أجهزة المحمول في مقدمتها ذوو الوحتياجات الخاصة. 

وقال السيد أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن الدورة تتضمن تدريب 15 شابًا وفتاة، على مهنة صيانة أجهزة المحمول بمقر مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، لمدة 3 شهور، اعتبارًا من 15 ديسمبر الجاري.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أن الدورة سيجري إشراك فيها شباب من ذوي الهمم تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم" يوم التحدي"، لدمجهم في المجتمع، وذلك في إطار خطة وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

من ناحية أخرى، قال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الوزارة انتهت من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة وحولته لسكن طلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة.

وأكد العديسي، أنه جرى تطوير مبنيين أحدهما للذكور والآخر للإناث، وتمت إقامة قاعات طعام متطورة وقاعة للمذاكرة وصالات ألعاب وملاعب رياضية لخدمة الطلبة بالسكن ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة.

وأشار العديسي، إلى أنه على التوازي يجري حاليًا تطوير بيوت الطلبة بمدينة "موط" بمركز الداخلة لتكون سكن طلبة الجامعة بمركز الداخلة.

وكانت مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمحافظة، انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء سكن لطلبة الجامعة مطور بمدينة الخارجة.

وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من تجهيز منطقة الخدمات بمقر بيوت الطلبة الجاري تطويره ورفع كفاءته بمدينة الخارجة، لخدمة الطلاب المقيمين.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير اليوم السبت يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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القوى العاملة والهجرة الوادي الجديد دورة تدريبية للشباب صيانة أجهزة المحمول ذوى الاحتياجات الخاصة مركز التدريب المهني

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