الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 171 وفاة و48 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 171 وفاة و48374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز" فقد أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا في حالات الإصابة والوفاة بالمقارنة بأمس الثلاثاء، والتي كانت سجلت 159 وفاة و39716 إصابة بكورونا.

ووفقًا للبيانات، فإن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في بريطانيا منذ بداية الوباء يبلغ 145140، وإجمالي حالات الإصابة فيبلغ 10.2 مليون حالة.

يذكر أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أعلن في وقت سابق اليوم، أن هناك 22 إصابة مؤكدة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المملكة، وإن هذا الرقم في طريقه للارتفاع.

فيروس كورونا بريطانيا إصابات جديدة بفيروس كورونا وفيات ساجد جويد

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