محافظ سوهاج يشارك فى حفل «حياة كريمة» بالمسرح الروماني

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، حفل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي نظمته المحافظة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج.

حضر الاحتفال اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس فرع الرقابة الإدارية بسوهاج، والسيد عاطف غيط رئيس فرع المخابرات العامة بسوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأهالي وشباب المحافظة.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض مصور عن مشروعات " حياة كريمة " بسوهاج، ثم محاضرة بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات حياة كريمة" على المواطن السوهاجي، والتي ألقاها الدكتور محمود شوكي أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج .



وتم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مبادرة "حياة كريمة " منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينها، ونبذه عن أبرز المشروعات بالقطاعات والأعمال الجارية والمشروعات التي تم الانتهاء منها، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج، قدمها فرقة سوهاج للفنون الشعبية، واختتم الحفل بفقرة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة سوهاج للموسيقى العربية وسط تفاعل من الجماهير التي ملأت مدرجات المسرح الروماني .

ونظمت محافظه سوهاج، جولة ميدانية لـ45 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرى مركز دار السلام، بالتعاون حزب حماة وطن، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، ورافقهم خلال الجولة كلًا من النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام .

