الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محاضرات تثقيفية لطلاب المدارس بالقليوبية

جانب من أنشطة فرع
جانب من أنشطة فرع ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة بهتيم محاضرة تثقيفية لطلاب مدرسة أسماء بنت أبي بكر، ألقتها الدكتورة داليا عثمان من الإدارة الصحية بحي شرق شبرا الخيمة، قدمت خلالها مجموعة من النصائح للطلاب حول طرق الوقاية من فيروس كرونا أثناء اليوم الدراسي، وأهمية التغذية السليمة والبعد عن الأطعمة المحفوظة وممارسة الرياضة لرفع وتعزيز مناعتهم.

كما استقبل قصر ثقافة الطفل ببنها، زيارة ميدانية لطالبات المدرسة الفنية للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، كما شاركن في محاضرة تفاعلية بعنوان "التقليد الأعمى" ألقتها هبة عبدالرؤوف مدير القصر، ثم محاضرة حول القيم الإنسانية النبيلة للشيخ محمود طه، ثم ورشة رسم حر، وجلسة حوار مفتوح حول طرق تنمية المواهب والاستماع للطالبات أصحاب المواهب في إلقاء الشعر والغناء أدارتها هناء أمين، وختامًا التعريف بأنشطة نادي تكنولوجية المعلومات لمدرب النادي محمد محمود.

وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية بعنوان "الأدب العربي وإشكاليات الحداثة" للروائي حسن حلمي، أدار الأمسية محمود عبدالله، مستعرضًا إشكاليات الأدب العربي ووقوعه بين مطرقة التراث وسندان الحداثة وما بين المحلية والتغريب، ثم قدم حلمي رؤيته حول مفهوم الحداثة وعمومية المصطلح ومدى تماسه مع المنجز الأدبي العربي وإشكاليات التصالح مع القضايا المعرفية والفلسفية، وأوضح حسانين خاطر رؤيته حول تأثير الوافد الغربي على حركة الإبداع العربي منذ أن كانت البعثات والتراجم هما النافذتان المشكلتان للوعي العربي وحتى انسياح ما يسمى بالحدود المعرفية وأشكال هذا التأثر على كتابات عدد من الأدباء.

كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية ثقافية فنية أدارتها الشاعرة نجاح علي، استهلت بمحاضرة بعنوان "فن الإلقاء للشعر العربي" ألقاها رضا عبادة، أعقبها أمسية شارك فيها شعراء وضيوف النادي ومنهم طه أحمد، حسن سامح، أحمد زغلة، محمد عبيد، سعيد مراد، أشرف كامل، محمد سعيد، وفاء إسماعيل، ناهد فتح الإله؛ ثم فقرة فنية غنائية شارك فيها مواهب البيت الفنان أحمد جمال، ومحمد قاسم، وطه أحمد.

وعقد ببيت ثقافة سنديون، قراءة في كتاب "الماء والأمن القومي المصري.. نحو رؤية منهجية لحل المشكلة" تأليف حمد علي سليمان، بينما نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل أشكال فنية مختلفة بإستخدام الطين الأسواني، تدريب الفنانة شيرين السيد.

الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة القليوبية التطعيم ضد كرونا الأدب العربي اليوم العالمي للطفل

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وائل لطفي

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