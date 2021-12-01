الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صلاح يسجل الهدف الثانى لليفربول فى شباك إيفرتون

صلاح
صلاح

تقدم فريق ليفربول على نظيره إيفرتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما  في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 20 بعد تلقيه تمريرة مميزة من جوردان هندرسون مسجل الهدف الأول.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول قبل انطلاق المباراة، المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

 

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وائل لطفي

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