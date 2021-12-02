الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للطفل

احتفالات دار الأوبر
احتفالات دار الأوبر باليوم العالمي للطفولة

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأربعاء، حفل "نادي سينما أوبرا الإسكندرية"؛ وذلك بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز؛ حيث تم عرض أفلام «يمين.. يسار.. من جوه.. فردة شمال»؛ وهي أفلام تحمل رسائل إنسانية فى إشارة لفكرة التكافلية والتكاملية المبنية على العطاء والفطرة الإنسانية السليمة في داخل الطفل للمساعدة والإحساس المتبادل بالآخر.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور كل من الدكتورة شيرين الجلاب مدرس علوم المسرح كلية التربية للطفولة المبكرة، والكاتبة منى لملوم كاتبة أدب الطفل وباحثة دكتوراة في الدراسات النفسية للأطفال، ورشا مجدي عثمان مخرجة الرسوم المتحركة، ودار النقاش حول أهمية دور الفن في تطوير الإبداع لدي الطفل من خلال المسرح والسينما، حيث يعتبر الطفل اللّبنة الأولى في بناء المجتمعات وأشادوا بدور الدولة المتميز في دعم وتنمية القدرات الإبداعية لدى أطفال المجتمع.

كما تحدثوا عن دور الأسرة في متابعة الأطفال والعناية بهم، وتنويع الخبرات التعليمية التي يكتسبونها في سن مبكرة، مثل: القراءة، وممارسة أشكال الفنون المختلفة، والتشجيع، ومنح الثقة، والتدريب على اتخاذ القرار، والتنظيم، والتقبل، والجو الانفعالي الإيجابي، ممايساهم في دعم ثقة الطفل بالآخرين، وشعوره بالقدرة على الإبداع.

يشار إلى أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي 2018 و2019 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

دار أوبرا الاسكندرية الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا نادى سينما أوبرا الاسكندرية السيناريست زينب عزيز اليوم العالمي للطفل

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