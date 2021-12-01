الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط تهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس بـ«بضائع برج العرب»

مخدر الآيس
مخدر الآيس

أحبطت جمارك الطرود البريدية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

جاء ذلك بناءً على إخبارية بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم CP 07414582 TR وهى عبارة عن طرد ملابس وأحذية ومأكولات واردة من تركيا.

بالعرض على أحمد إسماعيل، مدير الجمرك، قام بتكليف مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد، فتبين وجود 4 كيلو و٢٠٠ جرام من مادة يشتبه فى كونها مخدرة مخبأة داخل أكياس المأكولات، وبالعرض على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت بأن تلك المادة هى لمخدر الآيس.

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

مخدر الأيس جمارك مطار القاهرة قاتون الجمارك قانون تهريب المخدرات قرية البضائع

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