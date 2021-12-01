29 ديسمبر.. استكمال محاكمة قاتل شقيقه وإلقاء جثته فى مصرف بالشرقية

قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة مزارع لاتهامه بقتل شقيقه بضربه بعصا على رأسه وإلقائه حيًا فى المصرف وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي، إلى جلسة ٢٩ ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى وأمانة سر خالد اسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن بمركز فاقوس.

توصلت التحريات،الى أن مرتكب الواقعة كل من مزارع شقيق المجني عليه 34 عاما بمعاونه فلاح شقيق زوجة المتهم الأول المقيمين بدائرة مركز فاقوس لوجود علاقه غير مشروعة بين المجنى عليه وژوجته وفى يوم الحادث، بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وجهزا لذلك عصا غليظه " وتوجها إلي المكانر الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة قوية أفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدا من غرقه، وقاموا بسرقة التروسيكل ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.