الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

29 ديسمبر.. استكمال محاكمة قاتل شقيقه وإلقاء جثته فى مصرف بالشرقية

محاكمة
محاكمة

قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة مزارع لاتهامه بقتل شقيقه بضربه بعصا على رأسه وإلقائه حيًا فى المصرف وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي، إلى جلسة ٢٩ ديسمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى وأمانة سر خالد اسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن بمركز فاقوس.

توصلت التحريات،الى أن مرتكب الواقعة كل من مزارع شقيق المجني عليه 34  عاما بمعاونه فلاح شقيق زوجة المتهم الأول المقيمين بدائرة مركز فاقوس لوجود علاقه غير مشروعة بين المجنى عليه وژوجته وفى يوم الحادث، بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وجهزا لذلك عصا غليظه " وتوجها إلي المكانر الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة قوية أفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدا من غرقه، وقاموا بسرقة التروسيكل ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.

محكمة جنايات الزقازيق مدير أمن الشرقية فاقوس طفلة تصريح بالدفن محكمة جنايات تأجيل محاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج