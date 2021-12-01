ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالصف

قالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن هناك حملات رقابية مكثفة على جميع الأنشطة التموينية والتجارية والمستودعات والمخابز البلدية؛ للتأكد من توفير السلع التموينية في مواعيدها الرسمية والتّأكد من إنتاج الخبز في مواعيد التشغيل حتى انتهاء إنتاج حصص الدقيق والتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز في المستودعات بالأسعار الرسمية التي تتراوح بسعر 65 جنيهًا من أمام مستودع للأسطوانة الصغيرة بـ130 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة التي يتم استخدامها في الأنشطة التجارية.

وأضافت هالة أن المديرية قامت بتشكيل حملة رقابية مكثفة برئاسة سلطان النجار وأحمد الكيلاني ومحمد أبو النور، المفتشين بالرقابة المركزية بالمديرية لاستهداف المخابز البلدية؛ للتأكد من العملية الإنتاجية والمواصفات القياسية وجودة رغيف الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات.

وتابعت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، لـ"الدستور، أن الحملات الرقابية التي تم شنها استهدفت الدقيق في مخازن الدقيق بمنطقة الصف، وأسفرت عن ضبط 2500 طن دقيق يصل وزن الشيكارة الواحدة للدقيق 50 كجم مدعم تم ضبطها في أحد مخازن الصف والتحفظ على الكميات وتحرير محاضر لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.